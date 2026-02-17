Divampa incendio nel cortile del Sannazaro, danni al teatro

Notte di paura nel cuore di Chiaia, a Napoli, dove un incendio di vaste proporzioni ha colpito un cortile nella zona del Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno interessato in particolare la parte superiore dell’edificio, con la cupola che sarebbe stata gravemente danneggiata dal rogo.

L’incendio si è sviluppato improvvisamente, sprigionando un fumo denso che ha invaso le strade circostanti. L’aria è diventata rapidamente irrespirabile, costringendo molti residenti ad affacciarsi alle finestre o a scendere in strada per capire cosa stesse accadendo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per diverse ore con mezzi e autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La priorità è stata evitare che il fuoco si propagasse ai palazzi vicini, alcuni dei quali avrebbero riportato danni a causa del calore e del fumo.

Nel corso dell’emergenza alcune persone sarebbero rimaste intossicate e soccorse dal personale sanitario. Non si registrano, al momento, feriti gravi, ma la situazione ha richiesto un imponente dispiegamento di forze.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi: dai guasti tecnici a eventuali fattori accidentali. L’area resta sotto osservazione per consentire ulteriori verifiche strutturali.

Il bilancio è pesante soprattutto per il valore storico e culturale dell’edificio coinvolto. La comunità guarda con preoccupazione ai possibili danni interni, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni della struttura e sugli interventi necessari per il ripristino.