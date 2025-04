A Striano nasce l’agricoltura sociale: al via “Impiantiamo” per valorizzare il Pomodoro San Marzano DOP

Riceviamo e pubblichiamo.

Un gesto semplice ma carico di significato: piantare. È da qui che prende vita “Impiantiamo – da qui nasce il Pomodoro San Marzano DOP”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Striano APS, in collaborazione con le associazioni del territorio Cittadinanza Attiva e Colibrì ABA, con il supporto dell’Assessore all’Agricoltura Luigi Rega.

L’appuntamento è per mercoledì 16 aprile alle ore 15.00 in Via Rivolta 40, Striano (NA), presso un terreno sociale concesso in comodato gratuito dall’Azienda Agricola Cordella Pasquale. Un appezzamento di seminativo irriguo che diventa simbolo concreto di agricoltura condivisa, sostenibilità e cultura rurale. Qui, infatti, ragazzi e ragazze speciali coltiveranno il pomodoro San Marzano dop, tipico del territorio strianese: le piantine saranno curate con amore e dedizione fino alla raccolta, quando i frutti del lavoro verranno trasformati in deliziosi barattoli da un’azienda del territorio. I pomodori che nasceranno da questo progetto saranno i veri protagonisti della prossima Sagra del Pomodoro, in programma a settembre a Striano.

All’evento interverranno:

· Tommaso Romano, Presidente del Consorzio del Pomodoro San Marzano DOP

· Luigi Barbati, Presidente Unpli Campania

· Luigi Rega, Assessore all’Agricoltura di Striano

· Olimpia Rega, Vicesindaco di Striano

· Giulio Gerli, Sindaco di Striano.

La giornata prevede la piantumazione collettiva del Pomodoro San Marzano DOP, patrimonio agricolo e identitario del nostro territorio. A seguire, un rinfresco con prodotti tipici locali, nel segno della convivialità e della promozione delle eccellenze enogastronomiche.