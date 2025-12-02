La Stazione Centrale di Napoli si accende di rosa: arriva il temporary store di Barbie per il Natale

La Stazione Centrale di Napoli accoglie un temporary store dedicato a Barbie, aperto dal 28 novembre al 17 febbraio.

Con l’inizio del periodo natalizio, la Stazione Centrale di Napoli cambia volto e accoglie un nuovo, scintillante ospite: un temporary store interamente dedicato al mondo di Barbie. Lo spazio, frutto di una collaborazione tra Retail Group e Grandi Stazioni Retail, sarà aperto dal 28 novembre al 17 febbraio, trasformando uno dei principali snodi ferroviari italiani in una vetrina tutta rosa.

Un tuffo nel mondo di Barbie, nel cuore della città

Il temporary store nasce come punto di riferimento per chi vuole immergersi nell’universo della bambola più famosa al mondo, approfittando delle festività per scegliere un regalo originale o per collezionare nuovi articoli del brand. La scelta della Stazione Centrale non è casuale: un luogo di passaggio continuo, ideale per intercettare famiglie, pendolari e turisti in arrivo in città.

Un’occasione speciale per lo shopping natalizio

Con l’avvicinarsi del Natale, lo store offrirà un’ampia selezione di prodotti a tema Barbie: dal mondo fashion agli accessori, fino agli articoli più ricercati dai collezionisti. Un’iniziativa pensata per arricchire l’offerta commerciale della stazione e allo stesso tempo per celebrare un’icona pop che continua a rinnovarsi e a conquistare generazioni diverse.

Un’idea regalo tra tradizione e tendenze

Dopo il successo globale del film dedicato al famoso personaggio, l’universo Barbie ha vissuto una nuova ondata di popolarità, diventando un vero fenomeno culturale. Il temporary store arriva proprio in un momento in cui il brand è tornato centrale nell’immaginario collettivo, rendendolo una delle scelte regalo più gettonate del 2025.

Dal 28 novembre al 17 febbraio, il colore rosa sarà quindi protagonista nella stazione simbolo della città: un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, tra nostalgia, tendenze e magia natalizia.