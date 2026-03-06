Somma Vesuviana, al Casamale l’evento “CàSanremo 2026”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sanremo non è ancora finito ma arriva per la prima volta al Casamale, nel cuore del centro storico all’Hubside – Spazio Libero. L’iniziativa promossa dalle associazioni Amici del Casamale e Tramandars vedrà sul palco otto artisti vesuviani: Ciccio Rea, Marini (Francesco Esposito), Maldie des if (Loredana De Falco), Maria Maione e Alessandro Galati, Antonio Sdino, Mm (Marco Mennillo) e Deibu (Antonio Alaia) che si sfideranno sul palco a colpi di musica.

A giudicarli ci sarà il voto popolare, l’ufficio stampa con Carmela D’Avino (ilMediano) e Gabriella Bellini (Laprovinciaonline) e una giuria tecnica composta da Vincenzo Folmi, Arianna Gera e Enzo Di Marzo e Irene Isolani. La serata sarà condotta da Raimondo Acampora e avrà come ospiti e co-conduttori Raffica (Raffaella De Falco) e Michele D’Avino.

Ti aspettiamo, faremo del Casamale il nostro Ariston d’eccezione. Sabato 7 Marzo ore 21.30