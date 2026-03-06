venerdì, Marzo 6, 2026
Cronaca
Donna accoltellata sul bus: “Non avevo motivo di farlo”

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Ieri sera, 5 marzo, intorno alle 22.00, una donna è stata accoltellata a bordo di un autobus ANM della linea C32 in via Simone Martini, al Vomero.

Il colpevole è stato individuato e arrestato tempestivamente dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, nell’attesa del loro arrivo fondamentale è stato il contributo dell’autista che ha tentato di calmare la situazione.

Si tratta di un 39enne di Pianura, che ha dichiarato di non conoscere la donna e che non ci sarebbero stati veri e propri motivi alla base del gesto.

Alcune fonti suggeriscono che l’uomo possa soffrire di problemi psichici, ma la circostanza è ancora da verificare.

La donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli: presenta ferite al volto e alle braccia, ma non è in pericolo di vita.

L’episodio ha generato momenti di agitazione tra i presenti, il colpevole ha anche rischiato il linciaggio dai passanti, ma successivamente il servizio è tornato a svolgersi regolarmente

