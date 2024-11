La Costituzione in mano ai Giovani di Striano

Riceviamo e pubblichiamo.

A Striano quest’anno la ricorrenza dell’Unità nazionale e la festa delle Forze armate, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione “Caduti per la Patria”, avrà un significato ancora più forte e particolare: dal sindaco Giulio Gerli e dai componenti dell’amministrazione sarà consegnata a tutte le ragazze e ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni una copia della Costituzione italiana, simbolo della nostra libertà, dei diritti e dei doveri che abbiamo come cittadini.

Lunedì 4 novembre, dunque, tutti i neo maggiorenni di Striano saranno chiamati a dialogare con il sindaco Giulio Gerli, il vicesindaco e assessore alla cultura Olimpia Ferrara, il presidente del consiglio comunale Santolo Sorvillo, il presidente dell’associazione “Caduti per la Patria” Luigi Finale e tutti i componenti dell’amministrazione comunale sulla democrazia, la partecipazione, il rispetto per le istituzioni.

Il programma prende il via alle 18 con il raduno presso la Casa comunale, poi la Santa Messa, la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai Caduti in guerra e il ritorno alla Casa comunale per il confronto con i neo maggiorenni e la consegna della Costituzione.