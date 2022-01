Villa comunale a Castello di Cisterna, 2 milioni per il polmone verde

Anche il comune di Castello di Cisterna ha ricevuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale un finanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di una villa comunale sul territorio.

Castello di Cisterna – sono due milioni di euro che il Comune di Castello di Cisterna riceverà, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (Cis terra dei fuochi), per la costruzione di una villa comunale. Lo ha annunciato il sindaco di Castello di Cisterna, Aniello Rega, che ha firmato il contratto istituzionale di sviluppo terra dei fuochi. Una giornata che ha visto la partecipazione di 52 sindaci dell’area nolana e del ministro per il sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna.

Un’anima verde. È questa la vocazione che spinge Castello di Cisterna (e non solo) verso una direzione ben precisa: impegnarsi quotidianamente a favore della sostenibilità. La stagione dei roghi (il 2021 passerà alla storia come l’anno più rovente di sempre), il verde sovrastato dal cemento, i fiumi invasi da colori plumbei e odori nauseabondi, le isole di plastica sono dei veri e propri continenti: è arrivato il momento di agire.

Sfumature di verde speranza colorano la piccola cittadina di Castello di Cisterna con la realizzazione della villa comunale. Questa piccola grande azione è il frutto della lungimiranza che porta il comune a proiettarsi nel futuro in un’ottica ecosostenibile, promuovendo politiche e comportamenti sostenibili. Si va verso un paradigma economico responsabile nel contesto ambientale, più equo e solidale verso tutti.

