Vigilia di Capodanno, allerta tra brindisi e botte: consiglio e rischi

Finalmente è arrivata la vigilia di Capodanno, uno dei giorni più emozionanti ed attesi di tutto l’anno.

Il giorno della vigilia di Capodanno è indubbiamente uno di quelli che si attendono con trepidazione perché segna una fine e un inizio contemporaneamente portando speranza e gioia nelle nostre case.

Se da un lato c’è voglia di festeggiare prima del canonico cenone, con i soliti aperitivi in giro per paesi e dopo il cenone, radunandosi con gli amici e trascorrendo la notte insieme, dall’altro c’è chi è molto preoccupato per una questione che ogni anno è sulle prime pagine di tutti i giorni, ovvero i botti di Capodanno.

Come ogni anno, anche in questo 2023 sono stati tantissimi i botti illegali sequestrati dalle forze dell’ordine: ovviamente si tratta di fuochi d’artificio non a norma oppure troppo pericolosi per essere maneggiati e, pertanto, vengono considerati non idonei. Spesso, inoltre, questi botti così pericolosi feriscono molte persone; non è un caso, infatti, che nella giornata di Capodanno il numero dei pazienti al pronto soccorso sia sempre più alto rispetto agli altri giorni. Un altro pericolo classico della notte di Capodanno sono gli incidenti stradali causati proprio dal fitto fumo dei botti che oscura la vista dei guidatori e, proprio per questo, è sempre consigliato mettersi alla guida prima della mezzanotte o molto dopo, in tal modo la nebbia di fumo si potrà disperdere e non sarà più rischioso mettersi al volante e circolare per le strade.

La serata della vigilia di Capodanno potrebbe passare tranquilla se tutti rispettassero le regole e si procedesse con un spettacolo pirotecnico legale e pulito. Solo così tutti potrebbero godersi questa emozionante serata e ricordarla solo per tutte le cose positive che ci sono.