Via al nuovo anno accademico dell’UNITRE di Pomigliano d’Arco

Questa settimana, in particolare lunedì 29 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Convegni dell’Ex Distilleria di Pomigliano d’Arco, si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno accademico 2025/2026 dell’UNITRE.

L’evento è stato inaugurato con la benedizione di Padre Sabatino, che ha sostituito Don Filippo della chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Sono intervenuti l’assessore all’Avvocatura, Patrimonio, Fondazioni, Associazioni e Pari Opportunità Elvira Romano; l’assessore al Bilancio, Finanza, Partecipate e PNRR Mattia De Cicco; e l’assessore al Lavoro, Commercio, Macchina Comunale e Personale Marianna Manna. A seguire, i saluti del Presidente Nazionale dell’UNITRE Caserta sono stati affidati alla Consigliera Aida Pavesio.

Successivamente ha preso la parola Nicola Manna, presidente dell’università, che ha illustrato il nuovo anno accademico, definendolo ricco di novità e di percorsi formativi pensati per chi desidera coltivare la curiosità e, soprattutto, la voglia di stare insieme.

Il programma prevede:

corsi e lezioni di storia, letteratura e filosofia;

laboratori pratici di scrittura creativa, lettura condivisa, pittura e musica, dizione e recitazione;

incontri con autori di fama nazionale e internazionale, presentazioni di libri e conferenze;

visite culturali e guidate nei principali siti storici e artistici della regione;

corsi di lingua inglese, alfabetizzazione informatica e uso delle applicazioni digitali;

progetti intergenerazionali con scuole primarie e secondarie, finalizzati alla trasmissione delle tradizioni, della memoria e del sapere;

approfondimenti di medicina preventiva e psicologia.

L’Università della Terza Età nasce come luogo di incontro e di crescita personale: non è solo un insieme di corsi, ma anche un’occasione per socializzare e vivere con entusiasmo. A questo proposito, il presidente ha parlato di una “solidarietà intergenerazionale da trasferire ai posteri”.

L’evento ha riscosso grande successo e una partecipazione numerosa: presenti sia studenti degli anni passati sia nuove persone interessate a iscriversi, entusiaste di intraprendere questo nuovo percorso.