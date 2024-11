Vesuviano baciato dalla Dea Bendata, Sant’Anastasia sbanca il 10eLotto

Il 10eLotto sorride alla Campania. Nel concorso di giovedì 31 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 55mila euro in provincia di Napoli: 25mila euro a Sant’Anastasia, 20mila a Quarto e 10mila a Monte di Procida. Poi 10mila euro vinti sabato 2 novembre a San Giorgio a Cremano (NA), oltre a 6.500 euro centrati a Padula (SA) nel concorso del 4 novembre. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.

Lotto, in Campania vincite per quasi 45mila euro

Il Lotto premia la Campania. Nelle ultime tre estrazioni, come riporta Agipronews, da segnalare un tris di vincite: comandano i 18mila vinti a Napoli, seguiti dai 15.540 euro a Grumo Nevano e i 11.375 di Crispano, entrambi in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 3,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.