Vecchi e nuovi nemici sulla strada del Napoli in Champions League

Si è da poco concluso il sorteggio dei gironi della prossima Champions League a Montecarlo; per il Napoli il verdetto dell’urna è stato agrodolce: dopo una pessima seconda fascia con il Real Madrid, è stato il turno di Braga e Union Berlino rispettivamente in terza e quarta. Per gli spagnoli si tratta della terza sfida contro gli azzurri nella competizione, dopo il primo turno nella stagione 1987/88 e gli ottavi nel 2016/17.

Grande motivo di interesse è senza dubbio anche il ritorno di Ancelotti per la prima volta come avversario dal suo esonero nel dicembre 2019. Prima volta invece contro i portoghesi del Braga: sarà molto particolare e affascinante giocare nel loro stadio, che ha la pecularietà di essere ricavato sul sedime di una ex cava, con uno dei lati corti del campo che termina sotto la parete rocciosa. Inedito anche lo scontro contro l’Union Berlino, alla sua prima storica partecipazione in Champions; molto probabilmente verrà affrontato Bonucci, avversario di tante battaglie e lotte scudetto nelle passate stagioni alla Juve.

Nel complesso il girone è fattibile: manca una squadra materasso, ma il passaggio del turno (almeno da secondi) risulta essere alla portata dei ragazzi di Garcia. Un commento sulle altre italiane: molto bene il sorteggio per la Lazio, che dalla terza fascia pesca Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic; nella norma il girone dell’Inter con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad; disastro per il Milan che va nel gruppo della morte con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle.