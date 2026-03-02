lunedì, Marzo 2, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
161

Ucciso in pieno giorno: i clan tornano ad ammazzare a Napoli

Redazione1
di Redazione1

Un’esecuzione in pieno giorno scuote Napoli est. Poco prima di mezzogiorno, in via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un uomo è stato raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco e ucciso in strada. Un agguato rapido, mirato, che lascia pochi dubbi sulla matrice camorristica.

La vittima è stata centrata da una raffica di proiettili in diverse parti vitali. I soccorsi sono stati immediati ma inutili: l’uomo è deceduto durante il trasporto all’Ospedale del Mare, dove i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. Sul luogo dell’agguato sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e la scientifica, che hanno delimitato l’area per i rilievi balistici.

L’omicidio si inserisce in un contesto delicato. San Giovanni a Teduccio è da anni teatro di tensioni tra gruppi criminali radicati sul territorio. In particolare, l’asse di via Sorrento rappresenta un punto strategico in un’area considerata storicamente terreno di confronto tra il Clan Mazzarella e il Clan Rinaldi. Gli investigatori non escludono che l’agguato possa essere legato a nuovi assetti o a contrasti interni.

Il fatto è avvenuto in un orario di massima circolazione, aumentando il senso di insicurezza tra i residenti. Molti si sono rifugiati nei negozi o nei palazzi al rumore degli spari. Una scena che riporta alla memoria periodi di forte escalation criminale.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e cercando di ricostruire eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti. L’ennesimo omicidio conferma come, nonostante i colpi inferti negli ultimi anni alle organizzazioni, il controllo del territorio resti un elemento centrale nelle dinamiche della criminalità organizzata partenopea.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici

0
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Calcio

L’uomo dei gol pesanti è tornato

0
Al termine di una delle prestazioni più brutte nel...
Attualità

Tre studenti di San Sebastiano tra i 200 italiani bloccati a Dubai sotto le bombe

0
Sono circa duecento gli studenti italiani rimasti bloccati a...
Politica

Pollena Trocchia sotto choc, muore il presidente del Consiglio Comunale

0
Pollena Trocchia - La comunità di Pollena è in...
Cronaca

Vive nella casa dell’ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

0
SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa...

Argomenti

Cronaca

Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici

0
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Calcio

L’uomo dei gol pesanti è tornato

0
Al termine di una delle prestazioni più brutte nel...
Attualità

Tre studenti di San Sebastiano tra i 200 italiani bloccati a Dubai sotto le bombe

0
Sono circa duecento gli studenti italiani rimasti bloccati a...
Politica

Pollena Trocchia sotto choc, muore il presidente del Consiglio Comunale

0
Pollena Trocchia - La comunità di Pollena è in...
Cronaca

Vive nella casa dell’ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

0
SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa...
Avvenimenti

Brusciano, al via il premio “Sulla Strada della Vita” dedicato a Fabio Postiglione

0
Riceviamo e pubblichiamo Alcuni nomi restano oltre il tempo e...
Prima pagina

Sal Da Vinc(e) il Festival di Sanremo: Napoli festeggia

0
Sono stati minuti carichi di tensione quelli che hanno...
Riavvolgi il Futuro

Tra Arte e Creatività: le origini di questo capolavoro mondiale

0
Benvenuti al sesto appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Qualche...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
L’uomo dei gol pesanti è tornato
Articolo successivo
Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996