Uno su 1000 ce la fa: Sassuolo-Napoli è il manifesto di Luciano Spalletti

Il Napoli continua la sua striscia di vittorie, battendo il Sassuolo per 0-2 e onorando nel miglior modo le mille panchine in carriera per Spalletti: sono 62 i punti conquistati su 69 disponibili, un ritmo alieno nemmeno lontanamente avvicinabile per le rivali. Il primo tempo, tra i migliori della stagione per intensità, qualità nel palleggio e nel pressing, viene coronato da due capolavori: la serpentina di Kvara e il diagonale praticamente senza angolo di tiro di Osimhen.

Questa partita è quindi un esempio piuttosto evidente di come nel Napoli singolo e collettivo vadano di pari passo, diano luogo ad una melodia incantevole e armoniosa. Kvara ha fatto il bello e il cattivo tempo, mettendo in crisi totale la fascia destra del Sassuolo e mostrando una condizione fisica in grande crescita. Ciò che ha maggiormente impressionato stasera è la sua intelligenza calcistica, soprattutto in occasione del gol: come contro la Cremonese, non è stato precipitoso nel cercare la conclusione, ma ha continuato a puntare il difensore aspettando che aprisse le gambe per poter tirare. Ancora più strepitosa del solito la prestazione di Lobotka, che si conferma perno indiscusso del centrocampo azzurro, concludendo la partita con l’80% di contrasti riusciti, 7 palle recuperate e 7/9 uno contro uno vinti, oltre alla solita enorme mole di gioco prodotta.

Martedì torna la Champions e si è tanto parlato delle possibilità del Napoli in questa competizione: dopo stasera ci sentiamo di dire che sognare non costa nulla…