Somma, congresso Pd: Barra nuovo segretario di circolo

Di seguito i nomi del nuovo Direttivo Pd

Nelle Giornate del 25 marzo e del 26 marzo si è svolto a Somma Vesuviana il Congresso Cittadino del Partito Democratico di Somma Vesuviana che ha portato all’elezione del nuovo Segretario di Circolo, Francesco Barra.

Nel direttivo cittadino sono stati eletti e, quindi, coadiuveranno il cittadino:

1) Alfonso Allocca;

2) Anna Rosa Rancella;

3) Annamaria Piccolo;

4) Carmela Annunziata;

5) Crescenzo De Falco;

6) Filomena Tiziano;

7) Gianni Piccolo:

8) Gino Carella;

9) Giovanna De Stefano;

10) Giovanni Salierno;

11) Giuseppe Mosca;

12) Giuseppe Rea;

13) Maria Rosaria Raia;

14) Maria Vittoria Di Palma;

15) Nello Polise;

16) Peppe Merone;

17) Raffaella Franco;

18) Salvatore Piccolo;

19) Teresa Capone;

20) Tommaso Ottaiano.

Il partito ha lavorato per l’unità e, per questa ragione, si è costruito un direttivo che tenesse conto delle diverse sensibilità.

Il partito ringrazia per il lavoro svolto Filomena Tiziano, già membro dell’Assemblea Nazionale, e saluta i neo eletti compagni all’assemblea provinciale, Anna Rosa Rancella e Michele Mauro Raia, ai quali augura un buon lavoro.