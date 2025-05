Un nuovo libro sui miracoli della Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Il prossimo giovedì 22 maggio alle ore 19:00 nella Sala capitolare, presso il chiostro seicentesco del Convento del Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia (Na), sarà presentato il libro I Miracoli della Madonna dell’Arco. La storia del culto raccontato in un museo realizzato da Padre Gianpaolo Pagano, rettore del Santuario, e Domenico Granata da oltre venti anni in servizio presso la Biblioteca e l’Archivio dell’ente ecclesiastico. Si tratta di un inedito percorso di conoscenza e di approfondimento del culto e della devozione alla Madonna dell’Arco, dal miracolo del 6 aprile 1450 fino a i miracoli dei nostri giorni: un’ininterrotta storia di speranze che diventano realtà testimoniate dalle migliaia di ex voto custoditi dai padri domenicani nel Santuario e nel ricchissimo Museo degli ex voto.

Gli autori, dopo avere nel 2022 riorganizzato ed allestito il nuovo Museo degli ex voto, con la disponibilità e il supporto dell’editrice Turisa, con questo prezioso volume realizzato nel 30° anniversario della fondazione del Centro Studi sulla Religiosità popolare, intendono raccontare il culto della Madonna dell’Arco proprio attraverso gli ex voto custoditi nel singolare Museo ad essi dedicato che recentemente è stato inserito nel Sistema museale nazionale.

Il volume – introdotto dai contributi di Marino Niola e Luigi De Simone, per poi snodarsi in capitoli e inserti tematici densamente approfonditi dagli autori – è stato realizzato da 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬 in un arco temporale di oltre un semestre, a partire dalla ricca documentazione fotografica di alcune tavolette votive pittoriche ed ex voto dal 1499 ai giorni nostri.

L’evento di presentazione, che vedrà la partecipazione di Mons. Beniamino Depalma, vescovo emerito di Nola, sarà moderato dall’Avv. Raffaele Granata, professore presso l’Università Popolare degli studi di Milano e direttore della rivista Sapere Giuridico.