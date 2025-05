Trovata droga in un casolare abbandonato, finisce ai domiciliari

È stata trovata droga e materiale per confezionamento in un casolare abbandonato a Poggiomarino

Il responsabile è finito ai domiciliari dopo che è stata trovata droga in un casolare abbandonato e cocaina nascosta in un terreno vicino.

È stata emessa un’ordinanza cautelare dal Gip di Torre Annunziata, richiesta dalla Procura, per il responsabile accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Pompei si sono prontamente mossi per mettere in atto tale ordinanza.

Tutto inizia il 6 febbraio, dopo una perquisizione effettuata in un casolare a Poggiomarino dove fu trovato materiale per il confezionamento e vendita di sostanze stupefacenti.

Continuando la perquisizione è stato trovato, sotto terra, ai piedi di un albero in un terreno vicino, un barattolo di vetro contenente 55,5 grammi di cocaina.

Il tutto venne sequestrato e da qui iniziarono le indagini che hanno permesso di risalire al responsabile che ad oggi si trova agli arresti domiciliari.