Un 67enne sconterà 30 anni per un delitto del ’98: deve fare gli esami clinici prima di andare in carcere

È stato arrestato e condotto in carcere Nicola Martinez, 67enne napoletano, condannato in via definitiva per un omicidio di camorra risalente al 1998. L’uomo dovrà scontare una pena di quasi trent’anni per l’assassinio di Paolo Colaiacolo, un delitto che all’epoca aveva scosso l’intero quartiere orientale di Napoli.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Ponticelli, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Martinez è stato rintracciato nella sua abitazione. Tuttavia, le sue condizioni fisiche precarie hanno richiesto il ricovero in ospedale per accertamenti clinici prima del trasferimento in carcere.

L’omicidio di Colaiacolo avvenne in un periodo segnato da violenti scontri tra clan rivali. Gli investigatori dell’epoca parlarono di un’esecuzione pianificata, riconducibile a una strategia mafiosa per il controllo del territorio. Martinez, figura nota agli ambienti criminali, era stato già più volte coinvolto in inchieste legate alla criminalità organizzata.

Il procedimento giudiziario è stato lungo e complesso, con numerosi rinvii e sviluppi. Soltanto oggi, a distanza di oltre un quarto di secolo, è arrivata la conferma definitiva della sua responsabilità. La condanna per omicidio aggravato dal metodo mafioso è uno degli elementi centrali della sentenza.

Ponticelli, quartiere spesso al centro delle cronache per episodi di violenza, è nuovamente scosso da un fatto che riporta alla luce le ferite ancora aperte di un passato difficile da dimenticare. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio, ma la memoria di episodi come quello del 1998 resta viva, soprattutto tra le famiglie che hanno vissuto quel periodo segnato da intimidazioni, faide e terrore.

Con l’arresto di Martinez, si chiude un altro capitolo della lunga lotta contro la camorra a Napoli. Un capitolo che dimostra come il tempo, pur passando, non cancella la necessità di giustizia, né la determinazione di chi continua a cercarla, anche a distanza di decenni.