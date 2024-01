Tutti i rincari del 2024: da luce e gas a cibo e assorbenti

Il 2024 sarà un anno di rincari sotto tutti gli aspetti della vita quotidiana, partendo da beni alimentari a quelli energetici, passando per quelli secondari, come ad esempio le assicurazioni delle auto.

La prima notizia del 2024 è l’aumento sulle bollette di luce e gas di circa il 9 percento rispetto a dicembre 2023 a causa della fine del mercato tutelato del gas che lo scorso anno aveva diminuito i prezzi dopo l’improvviso innalzamento del 2022.

I rincari, dunque, sono proprio dietro l’angolo. Non solo beni energetici ma anche quelli alimentari, considerati primari, per cui si stima l’aumento di circa 200 euro per famiglia. Questo 2024 porta un aumento di prezzi sconsiderato anche per prodotti per l’infanzia e assorbenti, che verranno a costare quasi più del 40% rispetto allo scorso anno.

Era noto che la legge di bilancio del 2024 non avrebbe apportato miglioramento alle tasche della popolazione italiana, al contrario, come abbiamo visto, ci saranno aumenti anche su beni completamente inaspettati. I fumatori, ad esempio, saranno costretti a veder aumentare ancora auna volta il prezzo delle sigarette e non solo a causa dell’aumento delle accise su tabacco per cui gli aumenti di imposta saranno di circa 10 centesimi a pacchetto.

Insomma, se qualcuno credeva che il 2024 fosse l’anno perfetto per risparmiare e mettere da parte un bel gruzzoletto si sbagliava di grosso o, almeno, non con i prezzi attuali dei beni necessari alla sopravvivenza.