SuperEnalotto, centrato a Volla un 5 da quasi 30mila euro

Campania ancora protagonista della fortuna al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 9 agosto, come riporta Agipronews, la dea bendata ha premiato due centri della regione con ben quattro “5”, ciascuno dal valore di 29.178,48 euro.

Il colpo più rilevante è stato messo a segno a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove presso il Bar Tabacchi Anna di piazza Santini 7 sono stati giocati tre schedine vincenti. Ognuna ha portato al fortunato giocatore poco meno di 30mila euro, per un totale complessivo che sfiora gli 87.500 euro soltanto in questa località.

A completare il poker campano di vincite è stato un altro “5” centrato a Volla, in provincia di Napoli. In questo caso, la schedina vincente è stata convalidata al Bar Scarpato di via L. Einaudi 19, portando nelle tasche del vincitore la stessa cifra di 29.178,48 euro.

Sebbene il “6” milionario non sia stato centrato, le vincite campane testimoniano ancora una volta la buona sorte che negli ultimi mesi sembra sorridere con frequenza alla regione. L’ultimo jackpot da record, pari a 35,4 milioni di euro, era stato vinto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Ora l’attesa è tutta per la prossima estrazione, fissata per martedì 12 agosto, quando il montepremi in palio salirà a 37,3 milioni di euro. Un bottino che potrebbe nuovamente regalare emozioni e cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

Come sempre, le probabilità di vincita rimangono molto basse, ma la speranza di centrare la combinazione vincente continua a spingere milioni di italiani a tentare la sorte, con la Campania che, dati alla mano, si conferma una delle regioni più fortunate del SuperEnalotto.