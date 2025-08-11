Parco del Vesuvio, altra notte di fiamme e tensione: incendio riattivato e nuovo intervento

Riceviamo e pubblichiamo:

INCENDIO – PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Notte particolarmente difficile tra via Cifelli (Trecase) e via Resina Nuova (Torre del Greco), dove ieri sera, intorno alle ore 23.30, si è riattivato un incendio. Sul posto è intervenuto il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, che hanno presidiato l’area per garantire la sicurezza delle abitazioni e di un’azienda pirotecnica situata nelle vicinanze.

Alle ore 2.00 è stato attivato il tavolo di coordinamento presso la Prefettura di Napoli, al quale Raffaele De Luca ha partecipato nella duplice veste di Presidente dell’Ente e Sindaco di Trecase, per coordinare gli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Sono state predisposte barriere d’acqua e, in via precauzionale, a difesa delle abitazioni più vicine.

Questa mattina, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ha comunicato la presenza di un fronte attivo di circa un chilometro all’interno della Riserva Tirone – Alto Vesuvio.

Una nota positiva: nella zona della Valle dell’Inferno e lungo il sentiero n. 1 la situazione risulta, al momento, sotto controllo.