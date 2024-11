Street Art ad Acerra, murale dei ragazzi del liceo davanti al Teatro

ACERRA. La street art come innovativa forma di espressione artistica-culturale. E’ stato inaugurato all’esterno del Teatro Italia di Acerra, il murales dei ragazzi del Liceo Artistico dell’Istituto Bruno Munari di Acerra. Un’opera che conclude un progetto realizzato con Fondi del PNRR. A guidare il lavoro degli studenti il professore Luigi Scarano, con il coordinamento della dirigente scolastica Lea Vitolo.

“Congratulazioni ai ragazzi del Munari per il bellissimo murales – ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico – un’immagine iconica di Acerra nel mondo, ulteriore tassello che contribuisce a rendere la città sempre più un punto di riferimento culturale, con uno sguardo verso il 2027 in cui siamo candidati a Capitale Italiana della Cultura e dove Pulcinella è il simbolo di un progetto di ampio respiro che punta a far scoprire tutte le nostre bellezze”. Il murales raffigura il Pulcinella di profilo, un’opera monocromatica che si staglia su un fondo colorato per riprendere la superficie delle mattonelle. “Pulcinella guarda l’ingresso con ingresso meravigliato ma allo stesso tempo fiero che nella sua città ci sia un teatro” hanno spiegato gli studenti autori dell’opera nel corso dell’inaugurazione.

Alla manifestazione ha preso parte anche la consigliera regionale Vittoria Lettieri: “Sono orgogliosa di questi ragazzi, i quali diffondono cultura arricchendo le nostre vite: la conoscenza e la bellezza dell’arte, infatti, sostengono la crescita dei giovani di questa città e rendono la nostra comunità più forte”.