Saviano, un conto corrente per i sopravvissuti della strage

A seguito del crollo della palazzina, avvenuto domenica 22 settembre 2024 a Saviano, che ha coinvolto la famiglia Zotto/Spadafora, è stata avviata una raccolta fondi destinata ai superstiti della tragedia a mezzo di un conto corrente bancario.

A poco più di un mese dal tragico crollo di via Tappia, Antonio e Gennaro, i due superstiti della tragedia, sono tornati a casa e hanno incontrato in Municipio il sindaco e il prefetto di Napoli. A riguardo, il Sindaco si è adoperato per l’apertura di un conto corrente, denominato Raccolta Fondi Zotto Antonio, presso la filiale di Scisciano della Banca Monte Dei Paschi di Siena. E’ possibile, quindi, donare tramite bonifico all’ IBAN IT42A0103040230000001354313.

Nei giorni subito dopo la tragedia, il Sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, assieme alla Pro loco locale Il Campanile, visto lo sciacallaggio mediatico partito sui social, ha deciso di istituire un conto dedicato a chi volesse offrire un solidale contributo ad Antonio ed al piccolo Gennaro Zotto, sopravvissuti alla tragedia.

L’Associazione antiracket e antiusura di rilevanza nazionale FINETICA ETS, di cui il dott. Raffaele Napolitano è responsabile dell’esecutivo, oltre che cognato di Antonio Zotto, ha fornito il proprio contributo alla causa, per assicurare un nuovo inizio.

La FINETICA è una associazione iscritta nell’apposito elenco istituito presso le Prefetture ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n° 223; nonché è iscritta nell’elenco speciale degli Enti gestori del Fondo di prevenzione dell’Usura, tenuto presso il Ministro dell’Economia e delle Finanza – Dipartimento del Tesoro – ai sensi dall’Articolo 15 della Legge n° 108/1996.