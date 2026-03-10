Stanziati 9 milioni per il sito Agrimonda a Mariglianella

Dopo decenni di attese sono stati stanziati dalla Giunta Fico 9 milioni di euro per la bonifica del sito Agrimonda di Mariglianella.

La notizia della possibile bonifica del sito Agrimonda arriva dopo più di trent’anni di attese. I fondi (9 milioni) sono stati stanziati dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico nel bilancio 2026-2028 e sono destinati il risanamento dell’intera area.

Il sito Agrimonda a Mariglianella è un ex deposito di fitofarmaci, devastato dall’incendio del 1995 che comporta tutt’oggi una grande fonte di inquinamento nella zona circostante e di contaminazione del suolo e delle falde.

È stato il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, a dare la felice notizia: “Dopo oltre trent’anni possiamo mettere la parola fine al disastro ambientale dell’Agrimonda. Le risorse stanziate dalla Giunta Fico consentiranno di intervenire in modo definitivo su un sito che rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi del territorio”.

Saiello ha inoltre ricordato i suoi numerosi interventi in Consiglio regionale che hanno reso possibile la rimozione della maggior parte dei rifiuti combusti rimasti sul posto a seguito del disastro ambientale del ‘95.

Nonostante ciò ha precisato che la parte più importante e complessa, la bonifica del sottosuolo, non è stata possibile ed è rimasta bloccata per anni. Nel suo discorso ha sottolineato che “con questo finanziamento possiamo finalmente avviare la fase decisiva del risanamento”.

Il consigliere regionale ha spiegato che questo è un risultato atteso da tempo dai cittadini di Mariglianella, Marigliano e dell’intera zona nolana che per anni hanno chiesto un intervento e una soluzione definitiva a questa situazione insostenibile, data la pericolosità per l’ambiente e per la salute pubblica che il sito rappresenta da tempo.