AvvenimentiGenerali
tempo di lettura:1 min
168

La tradizione dei Salvo al Vesevus: Umberto Salvo firma i weekend della pizza a San Giuseppe Vesuviano

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

La grande tradizione della pizza napoletana è protagonista a San Giuseppe Vesuviano. Umberto Salvo porta ogni weekend la sua arte al Vesevus Bistrot di via Armando Diaz 193, dove firma personalmente le pizze del venerdì, sabato e domenica.

Un nome che racconta una storia importante. Umberto appartiene alla storica famiglia Salvo, legata alla celebre Pizzeria Gorizia di Napoli: sua nonna è Anna Grasso, sorella di Salvatore Grasso, mentre suo padre è Salvatore Salvo, capostipite di una tradizione che ha segnato l’evoluzione della pizza partenopea.

Da oltre 25 anni componente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Umberto Salvo affianca all’attività in pizzeria un impegno costante nella formazione. Ha insegnato il mestiere anche all’Istituto Penale Minorile di Nisida, offrendo attraverso la pizza un’opportunità concreta di crescita e riscatto.

Nel corso della sua carriera è stato insignito del titolo di “Senatore della Pizza” e ha partecipato a diversi Guinness dei primati dedicati all’arte pizzaiola, contribuendo a promuovere la tradizione napoletana nel mondo.

Al Vesevus propone una pizzeria autenticamente tradizionale, fondata sulla capacità di individuare e lavorare il cosiddetto “punto di pasta”. Utilizza una propria miscelazione di farine, lievitazioni tra le 12 e le 20 ore, materie prime di alto livello e un’attenzione scrupolosa ad aroma, equilibrio dei sapori e fragranza finale.

«Porto al Vesevus la pizza che racconta la mia famiglia e la mia storia. Per me tradizione significa rispetto dell’impasto, delle materie prime e del cliente. La soddisfazione più grande? Vedere le persone tornare», afferma Umberto Salvo.

I primi riscontri sono già molto positivi e il passaparola cresce di settimana in settimana. Del resto, come ripeteva suo padre: “Se ti piace la mia pizza non dirlo a me, dillo agli altri”. Una filosofia semplice che oggi si traduce nell’entusiasmo di chi sceglie il Vesevus per vivere un’esperienza di gusto legata alla vera scuola napoletana.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

