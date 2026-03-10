martedì, Marzo 10, 2026
Somma Vesuviana, Maria Pangiroli : “Continuerò la mia battaglia per la giustizia sociale”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio con il cuore tutta la mia comunità, le forze politiche, i cittadini e tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato vicinanza e affetto alla mia famiglia per il grave lutto che ci ha colpiti.

La perdita di mio figlio segna per sempre la nostra vita. È un dolore immenso, che porterò dentro ogni giorno della mia esistenza.

Da oltre dieci anni combatto per la giustizia sociale, per chi non ha voce, per chi si è sentito solo davanti alla burocrazia, all’indifferenza e alle false promesse. In questo lungo percorso ho incontrato persone in difficoltà, famiglie dimenticate, cittadini che chiedevano soltanto rispetto, diritti e dignità.

Molti sanno che per questa battaglia ho sacrificato tempo alla mia famiglia. L’ho fatto perché credevo — e continuo a credere — che nessuno debba essere lasciato indietro. E proprio la mia famiglia è sempre stata la mia forza, il mio sostegno, la mia motivazione.

Oggi il dolore che vivo è immenso e chiedo che resti, per quanto possibile, nella sfera più privata. Ma allo stesso tempo sento ancora più forte il dovere morale e civile di continuare il mio impegno pubblico.

Da questo dolore nasce anche una nuova responsabilità: l’associazione che porterà il nome di Giuliano Cefalo, che camminerà accanto al mio impegno politico e sociale, nel segno dei valori che hanno guidato la nostra vita.

Se ieri ho combattuto contro la burocrazia, contro le false professionalità e contro chi ha preferito il silenzio o la complicità, oggi quella battaglia sarà ancora più determinata.

Non ci saranno più scuse. Non ci saranno più rinvii.
Chi ha responsabilità dovrà dare risposte chiare, immediate e trasparenti.

Il tempo del pressapoco è finito.

Continuerò ad esserci.
Sarò presente, sarò voce e sarò azione.

Oggi più che mai.

Maria Pangiroli
Segretario PSI – Somma Vesuviana

