Fausto Bertinotti a Pomigliano per la presentazione del suo libro “La sinistra che non c’è”

Riceviamo e pubblichiamo:

La sinistra ha smarrito la rotta. È tempo di fermare il treno prima della catastrofe.

Venerdì 7 novembre alle ore 17:30, presso il Palazzo dell’Orologio di Pomigliano d’Arco, “l’Associazione Città Aperta” presenta un incontro pubblico con Fausto Bertinotti che presenta il suo ultimo libro “La sinistra che non c’è”, edito da Rai Libri. L’evento, moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi, direttore di BelvedereNews 2.0, vedrà gli interventi di Gianluca Aceto e Giovanni Salomone, e si inserisce nel ciclo “Dialogo con…”, in collaborazione con La Scala dei Sogni.

Nel libro, Bertinotti non si limita a tracciare un bilancio amaro: propone una lettura profonda e radicale della sconfitta della sinistra, in Italia e in Europa. Dalla sconfitta operaia alla Fiat nel 1980 alla caduta del Muro di Berlino, dalla subordinazione della politica alla finanza fino all’accettazione della guerra come strumento legittimo, l’autore denuncia una lunga catena di rinunce e compromessi che hanno reso la sinistra irrilevante. Ma La sinistra che non c’è non è solo un atto d’accusa: è anche un appello. Bertinotti invita a ricominciare dalle fondamenta, a rompere con il pensiero unico, a ritrovare il coraggio di dire no. La politica, afferma, deve tornare a essere progetto di trasformazione, non ingranaggio del sistema. Per farlo, serve immaginazione radicale, capacità organizzativa e la forza di tirare il freno d’emergenza quando il treno della storia corre verso la catastrofe. Il libro non offre soluzioni preconfezionate, ma pretende di riaprire il dibattito. È un testamento politico, ma anche un invito a chi ancora crede che cambiare sia possibile. Non basta più chiamarsi sinistra: bisogna sapere dove si vuole andare. E con chi.

Appuntamento: Venerdì 7 novembre – ore 17:30

Palazzo dell’Orologio, Corso Vittorio Emanuele 207 – Pomigliano d’Arco

L’ingresso è libero. Partecipare significa contribuire a riaccendere il pensiero critico, con passione, con idee, e con la volontà di cambiare.

ASSOCIAZIONE CITTA’ APERTA – VIA MERCATO 2, POMIGLIANO D’ARCO

email: cittapertapomigliano@gmail.com