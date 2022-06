Somma Vesuviana, Tiziano (Pd): “Il Pd ha nuove forze e risorse”

Riceviamo e pubblichiamo dalla segretaria del Pd Filomena Tiziano

I risultati della campagna elettorale hanno affermato in modo incontrovertibile la presenza del Partito Democratico a Somma Vesuviana. Abbiamo, nel corso della mia Segreteria, lavorato duramente per rimettere in piedi il nostro Partito colmando l’assenza della scorsa tornata elettorale. Un lavoro portato avanti con impegno constante che ha dato come risultato i 1754 voti di lista, dimostrando di avere capacità e risorse. Abbiamo costruito una lista forte, piena di donne e di giovani, con l’elezione di due nostri Consiglieri Comunali. Un punto di partenza per continuare con maggiore determinazione a fortificare il Partito Democratico, riportando l’azione politica a concentrarsi maggiormente sui temi e sui bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare per un Partito che sia un polo attrattore del mondo civico e del mondo del centrosinistra. Ringrazio, per il grande lavoro, tutti I candidati della nostra lista augurando a tutti gli eletti in Consiglio Comunale buon lavoro.

La Segretaria Filomena Tiziano.