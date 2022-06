Acerra e il dramma di Sergio spiattellato sui social: nudo e massacrato di botte in piazza

ACERRA. “Anche se vi credete assolti siete tutti coinvolti”. Prendiamo a prestito (non ce ne voglia ovunque sia) le parole di De Andrè per la vicenda di Sergio, ragazzone affetto da disturbi psichici e che nella notte tra sabato e domenica è stato riempito di botte in piazza San Pietro.

Era alticcio, come capita spesso a chi è avviluppato dal demone dell’alcol, e quella volta anche nudo. Certo sarebbe dovuto intervenire qualcuno, magari il 118, o perchè no i servizi sociali del Comune. Non certo un energumeno che è sceso dallo scooter per picchiarlo a favore di cellulare.

Il video dell’aggressione è stato ripreso e pubblicato su Tik-Tok facendo diventare Sergio un caso regionale ma evidentemente non abbastanza per risolverlo con maniere più congeniali alla situazione dei calci e dei pugni.