Somma Vesuviana, sul consuntivo la partita è ancora aperta. Nocerino: «Gestione errata dell’ente»

Il 24 luglio il Tar discuterà del ricorso che alcuni consiglieri di opposizione a Somma Vesuviana hanno presentato contro la delibera di consiglio comunale che approvava il conto consuntivo dell’ente. A darne notizia è il capogruppo di “Siamo Sommesi”, che è anche componente della commissione bilancio, Giuseppe Nocerino, che spiega: «Si tratta di un ricorso che verte sull’aspetto formale della convocazione del consiglio comunale: a nostro avviso non è stato dato tempo sufficiente ai consiglieri per studiare i documenti, così come prescritto dal Tuel. Siamo ben contenti che i giudizi amministrativi abbiano deciso di occuparsi della vicenda e fare chiarezza».

Nocerino, però, fa notare che, accanto al ricorso al tribunale, ci sono aspetti politici e sostanziali che la minoranza sta sollevando da tempo, ribaditi anche di recente con una mozione sull’esternalizzazione del servizio dei cedolini paga per i dipendenti comunali. Chiarisce Nocerino: «Il conto consuntivo, approvato a nostro parere in maniera illegittima, certifica un disavanzo 12 milioni di euro. Nel frattempo, però, vengono esternalizzati servizi che potrebbero essere fatti dal personale interno, come quello delle buste paga o il piano di riequilibrio finanziario. Siamo al paradosso. Ci troviamo dinanzi ad una gestione dell’ente fatta senza razionalità e buonsenso, con la politica che ha affidato tutto a burocrati di loro fiducia. Il risultato è che Somma Vesuviana corre veloce verso il baratro».

Oltre al ricorso al Tar, sul conto consuntivo l’opposizione ha presentato anche un documento alla Corte dei Conti e al Mef (Ministero Economia e Finanze).

Proprio sulla esternalizzazione del servizio di busta paga agli stipendi, ben 11 consiglieri comunali hanno presentato una mozione che si discuterà nel prossimo consiglio comunale. Insieme a questa mozione, anche quella riguardante un dirigente e quella sulla delibera per gli assistenti al rup (responsabile unico procedimento). Dice ancora Nocerino: «E’ nostra intenzione mettere in evidenza che certe decisioni contrastano completamente con la situazione economica e finanziaria dell’ente, che avremo modo di approfondire anche nel merito, dopo il pronunciamento del Tar, dimostrando così l’imperizia tecnica e politica di chi ha agito»