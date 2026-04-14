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Discarica abusiva vicino al liceo, area sotto sequestro a Marigliano

Redazione1
di Redazione1

Marigliano, continua senza sosta l’azione di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti, un fenomeno che negli ultimi anni ha inciso pesantemente sul decoro urbano e sulla tutela ambientale del territorio.

Nella giornata di ieri, la Polizia Municipale ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un’area situata in via Nuova del Bosco, nei pressi del liceo scientifico Cristoforo Colombo. L’intervento è stato coordinato dal comandante Emiliano Nacar e ha consentito di individuare un sito interessato dalla presenza di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati senza alcuna autorizzazione, in violazione delle normative vigenti in materia ambientale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dal comando di Polizia Locale, che da tempo ha intensificato le attività di vigilanza nelle zone maggiormente esposte al fenomeno degli sversamenti abusivi. Gli agenti, infatti, sono quotidianamente impegnati in servizi mirati di monitoraggio, con l’obiettivo di prevenire nuovi illeciti e interrompere sul nascere eventuali attività illegali.

Il sequestro rappresenta un segnale chiaro della volontà delle istituzioni di non abbassare la guardia. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre a rappresentare un danno per l’ambiente, costituisce un rischio concreto per la salute pubblica e per la qualità della vita dei cittadini.

L’Amministrazione comunale, in sinergia con la Polizia Locale, ha ribadito il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di illegalità ambientale, sottolineando come la tutela del territorio resti una priorità assoluta.

Fondamentale, infine, il ruolo della cittadinanza: le autorità invitano i residenti a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti sospetti, contribuendo così a rendere la città più pulita, sicura e vivibile.

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