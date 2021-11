Somma Vesuviana, stella michelin per lo chef Giuseppe Molaro

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno: “Stella Michelin a Somma Vesuviana, i miei complimenti allo chef sommese, Giuseppe Molaro!”.

“Stella Michelin a Somma Vesuviana! Mi complimento con lo chef sommese, Giuseppe Molaro per l’importante risultato ottenuto, a testimonianza delle eccellenze presenti sul nostro territorio e di quanto invece fosse viva la ristorazione anche a Somma Vesuviana. E’ il massimo riconoscimento di qualità. Ricordo che non molti giorni fa era arrivata la notizia dell’inserimento dell’antica lavorazione sommese del baccalà e stoccafisso nel patrimonio immateriale della Campania”. Lo ha dichiarato in questi minuti, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, commentando a caldo la notizia dell’importante riconoscimento assegnato allo chef di Somma Vesuviana con una Stella Michelin!

(fonte foto: FB)