Giovane colpito da proiettile alla testa dopo un agguato

CASALNUOVO – E’ vivo per miracolo il 24enne acerrano che nella tarda serata di domenica è stato vittima di un agguato in località Tavernanova, al confine tra Pomigliano e Casalnuovo.

Il giovane D.A.E., con precedenti per reati predatori, è stato raggiunto da proiettile alla testa. Il colpo non solo non ha leso organi vitali ma è anche uscito evitando una tragedia che sembrava inevitabile.

Il 24enne è stato trasportato al pronto soccorso della clinica. Attualmente sulla vicenda è in atto un’intesa attività investigativa: l’ipotesi dell’agguato è quella presa in considerazione.