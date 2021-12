Somma Città Europea: “Amministrazione lontana dalle fragilità dettate dalle condizioni umane”

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del gruppo “Somma Città Europea” sulla questione chiusura del centro disabili e il commento del vicesindaco a Gino Carrella, commento che ha suscitato forte indignazione sui social.

Non sarà un post redatto a mezzo social a ledere la dignità dei cittadini, ma bensì le poco socratiche condotte di un’Amministrazione lontana anni luce dalle fragilità dettate dalle condizioni umane.

Somma Vesuviana oggi non è altro che il Regno dei costituenti di falsi ideologici la cui natura ogni tanto ne rivela l’esatta composizione materialistica.

Somma, la città di un giovane padre di famiglia affetto da disabilità visiva il quale secondo il Vicesindaco dovrebbe vergognarsi per aver rilevato la chiusura di un centro preposto ad accogliere disabili.

Somma, il paese ove la Biblioteca ridotta al ruolo di deposito librario non è deterrente di barriere architettoniche, né tantomeno di testi audio – sensoriali per non vedenti.

Somma, costituita al 70% da periferie distanti dal centro eccezion fatta per i periodi di campagna elettorale.

Somma, discoteca notturna vista l’alternanza di luci spente contraddistinte dal turn –over Straßen causa esternalizzazione del servizio di illuminazione.

Somma indebitata per 20 anni e priva del comparto dei Servizi Sociali.

Ancora Somma, quartiere vittima nel recente passato della compravendita dei pacchi forniti dal Banco alimentare della Campania oggi per nulla distribuiti.

Altresì Somma Olocausto della Democrazia negata in termini di autorizzazioni fieristiche perpetuata da mercanti clientelari esaltati delle apparenze e perdigiorni di professione.

Ulteriormente Somma più che mai eclettica attraverso l’ Istituzione ex – novo della figura garante dell’ottava poltrona di Assessore con delega al divieto di macellazione dei suini da soma e le scrofe da sella, ovvero inesistenti categorie animali stanchi da lavoro.

Ed infine Somma patria della Green Family partitocrate sinonimo di naufragio dell’Associazione Mediterranea.

Questa non è la mia Somma, ed i facenti (dis)funzione non rispondono alla mia Equazione.

Dedicato a Gino con l’affetto e la simpatia di sempre.