Somma, respinta la mozione di sfiducia, il sindaco: “Si rafforza la maggioranza, ora più forti di prima”

“Ringrazio il sindaco, Salvatore Di Sarno, e tutti i consiglieri dell’Assise Comunale. Eserciterò questo ruolo in modo imparziale per salvaguardare tutti i partiti. Le sfide sono tante e il mio ruolo, in questa fase non è più politico ma è di gestione dell’Assise Comunale, al fine di garantire le prerogative e portare avanti argomentazioni importanti e che spaziano dalle politiche sociali, allo sviluppo del territorio, all’urbanistica e alla riqualificazione delle nostre aree con finanziamenti sovracomunali”. Lo ha affermato Antonio Granato, nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Respinta anche la mozione di sfiducia al sindaco con 13 voti contrari alla mozione e 10 favorevoli alla mozione. Ritirata la mozione di sfiducia che era stata presentata nei confronti dell’Assessore al Bilancio Ezio Micillo.

“Si rafforza la maggioranza e ne prendo atto. Ho appena riconfermato, in accordo con la maggioranza, la giunta uscente. L’apertura della crisi era necessaria per essere più forti dopo. Questa unità rafforza anche l’azione amministrativa di governo e porterà al completamento di progetti già avviati e all’approvazione di altri progetti che punteranno alla riqualificazione del territorio sommese dal punto di vista urbanistico e sociale. Le sfide che attendono Somma Vesuviana sono oramai pronte – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – come ad esempio l’inserimento del nostro territorio in uno sviluppo di turismo culturale o ancora lo sblocco di una pianificazione in grado di avere un’idea di paese stabile e chiara anche per le nuove generazioni. E’ un periodo storico per Somma Vesuviana, dinanzi a risultati non secondari che la politica, questa volta, deve sapere cogliere. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio Comunale, avvocato Antonio Granato e a tutta la Giunta Comunale”.

Confermata la Giunta Comunale : Mauro Polliere, vicesindaco con deleghe a Polizia Municipale, Protezione Civile, Viabilità, Urp, Crescenzo De Falco con deleghe Rapporti con il Consiglio Comunale, Videosorveglianza, Realizzazione nuove infrastrutture stradali, Contratti e appalti, Legalità e Trasparenza, Manutenzioni, Giuseppe Auriemma assessore agli Affari Generali, Contenzioso, Politiche Sociali, Pari opportunità, Servizio Civile, Terzo Settore, Contrasto povertà violenza di genere, Lavoro e Formazione, Personale, Rapporti con Enti esterni, PNRR, Aziende partecipate, Crescenzo Micillo, assessore ai Lavori Pubblici, Bilancio e programmazione economica – finanziaria, Tributi, Patrimonio, Cimitero, Valorizzazione impianto sportivo Felice Nappi, Erp, Piano di risparmio energetico, Smart city, Agricoltura, Condono edilizio, Rosanna Raia, assessore con deleghe al Commercio e attività produttive, Mercati e fiere, Parchi Urbani, Trasporti, Parcheggi e mobilità sostenibile, Sicurezza urbana, Tutela e difesa idrogeologica del territorio, Verde pubblico decoro e arredo urbano, Toponomastica, Rapporti con ordini professionali, Pasqualina Rega con delega Edilizia Privata, Urbanistica, Puc, Suap, Pubblica Illuminazione, Digitalizzazione dell’Ente, Materie relative ai servizi demografici e statistici, Rapporti con soprintendenza, Parco Nazionale del Vesuvio – Gal, Rigenerazione Urbana, Rosalinda Perna, assessore con delega Cultura, Turismo, Eventi, Spettacoli, Valorizzazione centro storico, Musei, Biblioteca, Programmazione e gestione fondazione, Volontariato e associazionismo, Sport e tempo libero, Scuola, Edilizia scolastica, Gentilezza.