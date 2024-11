Dema, Ciarambino: serve un piano industriale che non preveda alcun esubero

«Vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Dema di Somma Vesuviana e la Cam di Paolisi per i circa 150 esuberi annunciati dall’azienda – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto.

Una decisione che nessuno può condividere: quando si parla di lavoro la parola esubero è inaccettabile, è sempre una sconfitta per tutti, incluse le istituzioni. La protesta di lunedì che ha visto cinque lavoratori salire sul tetto della fabbrica non deve passare sotto silenzio, è un grido d’allarme forte e consapevole di chi sa che a rischio c’è il proprio posto di lavoro, la sopravvivenza della propria famiglia.

Da sempre sono vicina alle maestranze della Dema, coinvolgendo anche l’istituzione regionale – ha aggiunto Ciarambino – Ricordiamo sempre che parliamo di lavoratori che hanno grande professionalità e competenza e che, nonostante le tante difficoltà e le tante crisi superate in questi anni, sono ancora una volta a dover combattere per difendere il proprio posto di lavoro. Il 31 dicembre scadrà la cassa integrazione: nella riunione convocata dal Ministero per il 10 dicembre ci aspettiamo che l’azienda non sieda al tavolo solo per autocommiserarsi e chiedere l’aiuto dello Stato, ma che presenti un piano industriale serio che non contempli riduzione degli addetti ma investimenti, soprattutto se si considera che il settore aeronautico è in ripresa» conclude Ciarambino.