Somma Vesuviana, Preghiera comunitaria per ricordare il piccolo Ciro

Somma Vesuviana. Lunedì prossimo ci sarà un nuovo momento di preghiera per ricordare il piccolo Ciro, il bambino scomparso il 27 febbraio scorso dopo aver lottato contro una forma grave di tumore. La notizia della morte di Ciro ha addolorato profondamente la comunità sommese che, qualche settimana fai, si era mobilitata per sostenere Ciro e la sua famiglia attraverso la preghiera e con una raccolta fondi. Una vera e propria maratona di solidarietà a cui ha partecipato attivamente la comunità scolastica (Primo, Secondo e Terzo Circolo), insieme alle parrocchie e ai cittadini di Somma. Purtroppo, però, il piccolo guerriero non ce l’ha fatta. Ora la famiglia ha chiesto un nuovo momento di preghiera in ricordo di Ciro. Questo il messaggio: “CIRO, PENSANDOTI ORA NELLA PIENA LIBERTÀ. Vivremo uniti l’ultimo saluto al piccolo grande eroe Ciro Aliperta nella celebrazione della Santa Messa lunedì 13 marzo 2023 nella chiesa S. Maria del Pozzo alle ore 19:00”.