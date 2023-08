Somma Vesuviana, parla il sindaco Di Sarno: “Non ci perderemo in beghe”

Somma Vesuviana. Intervista al Sindaco Salvatore Di Sarno.

Sindaco, dopo appena un anno ha cambiato non solo giunta ma anche maggioranza, cosa aveva sbagliato nella composizione delle liste?

Un anno fa mi sono ricandidato (come gran parte di coloro che ho al mio fianco) per cambiare Somma Vesuviana e migliorare la vita della mia comunità. Dal mio insediamento molte energie sono andate disperse e troppo spesso, le scelte sono state rallentate da questioni che non dovrebbero riguardare un’amministrazione libera e coraggiosa come la mia. Credo che il Sindaco di una città come Somma Vesuviana abbia un compito importante e difficilissimo, e per questo debba impiegare tutte le proprie energie su questioni strategiche, senza perdersi in beghe. Da qui il cambio di passo.

La convivenza di due anime e più nella sua attuale maggioranza e parlo di partiti politici come Pd e Forza Italia le crea problemi in quanto ex forzista e negli ultimi anni più vicino al centro sinistra?

Ho votato Forza Italia e negli ultimi anni il Centro Sinistra. Avere con me questi due Partiti, non mi crea nessun problema di sorta. Forza Italia è Partito di Governo, il PD Partito di Governo Regionale, possono e devono essere insieme utili alle sorti della nostra Città. Ovviamente ogni famiglia ideologica, ogni partito, porta i suoi valori e la priorità che diamo a quello che ci sta più a cuore, da ciò emerge un pensiero unico, la volontà di migliorare Somma Vesuviana. Io insieme a loro, ma dico di più insieme a tutti i Partiti della Maggioranza abbiamo un patto per la Città.

A che punto è il Piano Urbanistico Comunale?

Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Comunale, Dopo aver ottenuto tutti i pareri da parte degli enti sovracomunali, siamo in attesa della Sopraintendenza che deve rilasciare il parere decisivo. Non appena lo Riceveremo, siamo pronti per andare in Consiglio Comunale con l’approvazione definitiva.

Farà cambiamenti nella macchina comunale, cambiando posizioni organizzative?

Dopo anni di uscite per pensionamenti e turnover che hanno indebolito la macchina amministrativa spero di riuscire ad aprire le porte a nuove energie e competenze. Ci sarà una ristrutturazione delle posizioni organizzative al fine di rendere più agevole il lavoro dei responsabili delle posizioni organizzative, che ritorneranno ad essere 7 e ci saranno nuovi responsabili per alcune di esse.

Il futuro di: scuola via Trentola e Castello d’Alagno?

Per il completamento del progetto di via Trentola, di cui abbiamo anche (finalmente) i pareri dell’ASL, aspettiamo di candidare la scuola alla Rigenerazione Urbana 2024. Per il Castello d’Alagno invece a settembre con la nuova giunta predisporremo un piano d’intervento dedicato, al fine di renderlo fruibile alla collettività.

In vista della riqualificazione di alcuni plessi, come sarà la situazione scuola a settembre?

Per le scuole, visti i progetti in cantiere che a breve diventeranno realtà stiamo verificando insieme all’Assessorato al ramo e agli uffici preposti diverse opzioni al fine di ridurre al minimo disagi ai nostri studenti e alle loro famiglie. A breve riceverete le disposizioni circa l’inizio di questo nuovo anno scolastico di “transizione”.