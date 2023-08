Agenti in moto per contrastare incendi e risse

MARIGLIANO – Parte il servizio motomontato della polizia locale di Marigliano . Tramite un finanziamento intercettato dal ministero dell’ interno per strade sicure parte un nuovo servizio per assicurare maggiore agilità ai servizi sul territorio .

“Proprio in questo periodo abbiamo deciso di attivarlo – dichiara il comandante Nacar – quando sul serale faremo i servizi anticendio come ogni anno unitamente alla salamandra e per il controllo della movida.”

La polizia locale resterà in strada fino alle 22 ed alle 24 .