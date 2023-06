Somma Vesuviana, nel chiostro della Chiesa di San Domenico il convegno “Profeti di Pace”

Nell’arco delle attività dei gruppi di Azione Cattolica delle parrocchie di Santa Maria di Costantinopoli e San Michele – San Giorgio in Somma Vesuviana, si programma il convegno “Profeti di Pace”, per i sessant’anni dalla enciclica PACEM IN TERRIS di papa Giovanni XXIII e i trent’anni dalla morte di don Tonino Bello, due uomini di pace; in un momento storico in cui la pace va non solo chiesta ma urlata a gran voce.

Interverranno S. Ecc. Beniamino di Palma, Arcivescovo Emerito della Diocesi di Nola e il professor Luigi Di Santo – Direttore Scientifico della scuola nazionale di formazione sociopolitica “Giorgio La Pira”, modera il dott Emanuele Pio Napolitano, socio di Azione Cattolica. Il convegno si terrà venerdì 16 giugno 2023 pv. alle ore 19.00 presso il Chiostro della Chiesa di San Domenico. Ricordiamo che l’evento si inserisce sia nella programmazione delle attività annuali dei suddetti gruppi che si incontrano con cadenza quindicinale nelle succitate parrocchie per condividere un percorso di crescita e formazione spirituale, restando però ben attenti alle esigenze della nostra terra; sia per la presenza della Madonna di Batnaya nella Reale Chiesa di San Domenico, simbolo della violenza e della persecuzione.

Vi aspettiamo numerosi!