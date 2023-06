Il vero “Mare fuori” è una polveriera: 4 minori tentano la fuga a Nisida

Negli ultimi giorni l’istituto penitenziario minorile di Nisida è balzato in cima alle cronache italiane a causa di tentativi di fuga da parte di alcuni detenuti.

Due giorni fa, infatti, tre ragazzi avevano provato a fuggire dal carcere lanciandosi dalle mura che circondano l’istituto, senza successo. I tre, infatti, sono stati immediatamente fermati dopo aver riportato delle ferite alle gambe a causa dell’altezza elevata del muro.

Dopo appena due giorni, Nisida ha visto protagonista un altro tentativo di fuga da parte di un detenuto straniero che è stato poi fermato dagli agenti della polizia penitenziaria. Il ragazzo ha spiegato il motivo della fuga: a quanto pare aveva paura di ritorsioni da parte di altri detenuti napoletani con cui aveva già violentemente litigato in precedenza e, proprio per questo, ha provato ad allontanarsi dalla struttura, come ha spiegato Federico Costigliola, responsabile regionale per il settore minorile del Sindacato di Polizia Penitenziaria.