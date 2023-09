Somma Vesuviana, lo studente del Torricelli Khaled Omar selezionato per uno stage al TIGEM

Somma Vesuviana. Khaled Omar, giovane studente del Liceo Torricelli, è stato selezionato per uno stage di formazione all’interno dei laboratori del TIGEM di Pozzuoli.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana hanno ottenuto un altro importante riconoscimento. Un alunno di 5B indirizzo Cambridge, Khaled Omar, ha partecipato ad una importante selezione in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale (SSM)e l’associazione ABE Italy, che ha avviato il progetto “Let’s be a Scientist”: una full immersion di una settimana nei laboratori di ricerca del TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine) nella sede di Pozzuoli.

La selezione

Le scuole ABE hanno candidato gli studenti più motivati e talentuosi per aggiudicarsi uno dei 6 posti messi a disposizione dalla SSM. Alle selezioni hanno partecipato 58 alunni provenienti da 10 Regioni d’Italia. Gli studenti hanno svolto un test con domande in italiano e in inglese, per valutare le competenze e le conoscenze in biologia, chimica, biochimica, anatomia e fisiologia umana. La graduatoria finale ha visto vincitori alunni provenienti dalle seguenti scuole: Liceo Volta di Foggia, Liceo Torricelli di Somma Vesuviana (NA), Liceo Caccioppoli di Scafati (SA), Liceo Einaudi di Siracusa, Liceo Fermi di Ragusa e Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto di San Salvo (CH). Il brillante Khaled Omar del Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana è riuscito a classificarsi al secondo posto. Per il giovane studente sommese si tratta un’esperienza unica e di un’ottima opportunità di crescita professionale il suo futuro da ricercatore.