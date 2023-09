Opposizione batte un colpo, De Maria nuovo presidente della commissione Vigilanza

ACERRA. In seguito alle dimissioni del consigliere comunale Fausto La Montagna da Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia del Comune di Acerra, presentate questa mattina, si è proceduto all’elezione della nuova guida della Settima Commissione, individuata dall’opposizione, a cui tocca la scelta, nella figura del consigliere Vincenzo De Maria. Scelto per la sua comprovata esperienza nella vita politica ed istituzionale della città, per la quale ha costantemente rappresentato una opposizione attiva e forte ma sempre nei margini della correttezza, lealtà e legalità, si è detto onorato dell’impegno assunto.

“Ringrazio il Presidente uscente Fausto La Montagna e i colleghi Consiglieri di opposizione che mi hanno votato per essere eletto quale Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia.” Queste le prime dichiarazioni di Vincenzo De Maria, che non dimentica di sottolineare lo spirito che lo animerà: “Ringrazio allo stesso modo i presidenti, i componenti e i sostenitori della Coalizione X Acerra Unita che mi hanno scelto per ricoprire questa carica, onorerò questo delicato compito di Presidente, con il sostegno anche della squadra di Movimento di Popolo, con equilibrio e chiarezza, alla ricerca della verità e della legalità, nel solco di quei valori autentici che mi hanno sempre contraddistinto da uomo libero e leale.”

E conclude: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli.”

La coalizione X Acerra Unita saluta con grande fiducia questa nuova guida di un ramo così delicato nel funzionamento della macchina amministrativa della Città di Acerra.