Somma Vesuviana, grande attesa per il Palio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Palio di Somma Vesuviana il 6 – 7 – 8 Settembre con antichi mestieri, corteo storico, i giochi di un tempo, le squadre in costumi d’epoca in rappresentanza dei rioni. Al centro saranno i talenti, le idee, laboratori di socialità, di vitalità!

I giovani di più paesi saranno parte dei laboratori mettendo in campo valori, idee, capacità creatività.

Mediterranea, Terra e Mare di Fraternità è il tema scelto per il 2024 –

Rosalinda Perna (Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “Un grande evento che per l’edizione 2024 vedrà al centro i Popoli del Mediterraneo, organizzato dal Centro Vita, patrocinato anche economicamente dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. Aperti i laboratori della creatività. Ma Somma Vesuviana avrà anche la Due Comuni, Maratona Podistica di Telethon con più di 500 atleti. L’11 – 12 – 13 Ottobre il grande ritorno del Festival del Baccalà. Un prodotto di mare in una terra di fuoco. Nei tre giorni non solo gastronomia in Piazza ma anche apertura del Patrimonio Culturale e geo – escursioni naturalistiche! Da una parte la tammurriata vesuviana con i costumi tradizionali e dall’altra una storia straordinaria, quasi secolare che ci lega alla Norvegia”.

“I grandi eventi sono nel nostro paese, a Somma Vesuviana. Il 6 – 7 – 8 Settembre la XXXII esima edizione del Palio che quest’anno sarà dedicata ai popoli del Mediterraneo. I laboratori della creatività sono stati già aperti. Un grande evento organizzato dal Centro Vita, dal Movimento dei Giovani per Un Mondo Unito e patrocinato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. Tutti i giovani potranno partecipare mettendo in campo le loro idee, i loro talenti nei vari campi. Il Palio è il frutto finale di questi talenti. Nel 2024 il tema – titolo è: Mediterranea, Terra e Mare di Fraternità. Il Mediterraneo è il nostro paesaggio di riferimento ma è un paesaggio di paesaggi, è un mare di mari con tre Continenti e cinque mari e tanti popoli, tante culture. Il Palio di Somma Vesuviana è un richiamo alla Pace, il Mediterraneo ha bisogno di pace, di dialogo e noi vogliamo. Il Palio unirà la rievocazione storica, la socialità, la riscoperta di tradizioni e valori. Il Palio è un cantiere di idee, dove ognuno contribuisce con il proprio talento: comunicazione, scenografia, scrittura, coreografia dei giochi, logistica. Laboratori che vedono la presenza di giovani e meno giovani, di qualsiasi credo e nazionalità o pensiero. Al centro c’è il sentirsi parte di un Mondo Unito! Somma Vesuviana è un puntino piccolo, una goccia, ma dalle gocce alcune volte può nascere un fiume e magari un mare. Due Medaglie di riconoscimento della Presidenza della Repubblica, numerosi patrocini della Commissione Europea e da Istituzioni nazionali e regionali, il Palio gode inoltre del patrocinio del Comune di Somma Vesuviana ed ha partecipato ad un progetto della Comunità Europea Erasmus+ Sport nel 2017, insieme alla Croazia e alla Scozia. Avremo la rievocazione storica con un meraviglioso Corteo Storico, il Magister Nundinarum, gli antichi mestieri ed avremo i giochi di un tempo che vedranno tutti i rioni di Somma Vesuviana rappresentati dalle rispettive squadre. Un grande evento con il patrocinio morale ed economico del Comune di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Il 6 – 7 – 8 Settembre la XXXII esima edizione del Palio di Somma Vesuviana che da più di 30 anni attira migliaia di persone provenienti da molti paesi.

Il 14 – 15 Settembre la grande Maratona Podistica – La Due Comuni – di Telethon .

Il 18 – 19 Settembre la tradizionale Festa di San Gennaro.

Il 22 Settembre i Giochi Vesuviani per lo Sport City Day. L’11 – 12 – 13 Ottobre il grande ritorno del Festival del Baccalà.

“Un prodotto di mare in una terra di fuoco. Alla base c’è una grande storia, soprattutto la grande leggenda che lega questo territorio, quello sommese, al territorio norvegese. Il baccalà lavorato a Somma Vesuviana, uno straordinario prodotto di mare quale è il merluzzo, è pescato nei mari della Norvegia. Durante il Festival del Baccalà di Somma Vesuviana scopriremo il legame tra i due territori con testimonianze storiche, leggende – ha concluso la Perna – ma anche attraverso le tradizioni popolari. Da una parte la tammurriata vesuviana con i costumi tradizionali e dall’altra una storia straordinaria, quasi secolare che ci lega alla Norvegia. Ed ecco che l’11 – il 12 e il 13 Ottobre, avremo il Festival del Baccalà che non sarà una sagra, ma sarà una rassegna, una vera festa che, in Piazza Vittorio Emanuele III, vedrà la grande gastronomia, la tammurriata, ma in quei giorni, in contemporanea si svolgeranno briefing stampa, conferenze, visite ed aperture di tutto il Patrimonio Culturale di Somma Vesuviana. Anche questo sarà un grande evento, ma organizzato dalla ProLoco Vesuvia, con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana”.