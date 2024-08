Chef internazionali e sapori campani all’ombra del Castello

Come una sera a Napoli – grande evento il 22 agosto al castello vassallo di stella cilento

Il pioniere della cucina Made in italy nel mondo , Oscar Precenzano, sbarca nel cuore del Cilento con un nuovo progetto ambizioso e ricco di grandi novità. Chef internazionale con una lunga esperienza nel settore culinario e degli eventi apre le porte del Castello Vassallo a Stella Cilento , location storica completamente restaurata e pronta per accogliere grandi eventi e turisti.

Immerso in un paesaggio mozzafiato, incastonato tra mare e montagna, il castello unisce l’offerta turistica tradizionale , con le sue più di 20 stanze per pernotto e le sale per cerimonie , con un offerta innovativa di turismo esperienzale.

Dal 22 Agosto, infatti, si potrà partecipare a numerosi eventi sul mondo del food, vivendo attivamente anche i processi di lacvorazione e creazione dei prodotti che si andranno a consumare.

Didattica, esperienza turistica immersiva e relax sono le parole chiave che contraddistinguono l’estate ricca di eventi del Castello, in attesa del lancio nella stagione invernale del Museo delle conserve e del settore Wedding.

Con la straordinaria partecipazione di Luciano Sorbillo , ambasciatore della pizza e pizzaiolo riconosciuto come “eccellenza campana in Italia e nel mondo”, Giovedì 22 Agosto dalle ore 20:00 si darà il via a una serata ricca di contenuti e sorprese. Lavorazione del Lievito madre, show coocking , pizza e sfizi realizzati al momento allieteranno i partecipanti.

Tra i numerosi ospiti del settore food e beverage sarà presente la Pasticceria Napoletana di Claudia Scalone che presenterà tutti i suoi prodotti nella categoria dei dolci campani.

La Campania si prepara ad accogliere una nuova perla nel Cilento, che brillerà nel Mondo degli eventi nazionali ed internazionali e sarà senza dubbio fenomeno di attrazione turistica internazionale.

Non resta che darci appuntamento a Giovedì 22 Agosto per scoprirlo.