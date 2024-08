L’FC Somma Vesuviana scende in campo con Telethon

Questa mattina, presso il comune di Somma Vesuviana, il presidente dell’FC Somma Vesuviana Giovanni Maione ed il coordinatore della Fondazione Telethon per la provincia di Napoli Tancredi Cimmino hanno scambiato simbolicamente le maglie per dimostrare il sostegno della neonata società alla Fondazione in vista della gara podistica “La due comuni” che si terrà il prossimo 15 settembre.