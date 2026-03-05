Somma Vesuviana, fialette puzzolenti al Torricelli: due giorni di stop. Attivato servizio di sorveglianza notturna

Disagi e lezioni sospese al Liceo scientifico e classico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana dopo un nuovo episodio di vandalismo che ha reso l’aria irrespirabile nei locali scolastici. Per due giorni gli studenti non hanno potuto accedere agli edifici a causa del lancio di fialette maleodoranti, un gesto che si ripete ciclicamente e che ha costretto la scuola a interrompere le attività didattiche.

Secondo quanto comunicato dalla dirigente scolastica Anna Giugliano in una circolare del 4 marzo, nella notte tra il 3 e il 4 marzo si è verificato un secondo atto vandalico che ha coinvolto entrambe le sedi dell’istituto, rendendo necessaria la sospensione delle lezioni anche per la giornata del 4 marzo.

La preside ha spiegato che l’Istituto ha già presentato denuncia alle autorità competenti per entrambi gli episodi e ha disposto interventi straordinari per ripristinare la sicurezza e la salubrità degli ambienti. In particolare, è stata effettuata un’ulteriore pulizia accurata dei locali, secondo quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

Per prevenire nuovi episodi, la dirigenza ha inoltre deciso di attivare un servizio di sorveglianza notturna per i due plessi dell’istituto.

Le lezioni sono riprese oggi, 5 marzo, ma con un ingresso posticipato per tutte le classi alle ore 9:55, a causa di un’assemblea sindacale indetta dalla Federazione Gilda-Unams per il personale docente e ATA nelle prime ore della mattinata.

Con il ripristino delle condizioni di sicurezza e l’introduzione delle nuove misure di controllo, la scuola ha quindi comunicato la ripresa regolare delle attività didattiche.