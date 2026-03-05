Dal dolore alla speranza: a Somma Vesuviana nasce l’associazione “Giuliano Cefalo – Il Cuore di una Tigre”

Riceviamo dalla famiglia Cefalo e pubblichiamo

Lunedì 9 marzo alle ore 18.30, presso la Parrocchia di San Giorgio Martire in Somma Vesuviana, sarà celebrata la Santa Messa in occasione del trigesimo di Giuliano Cefalo, un momento di raccoglimento, memoria e profondo amore condiviso con la comunità.

Giuliano non è stato soltanto una persona amata: è stato un incontro che lasciava un segno. In ogni sorriso, in ogni parola, in ogni gesto di amicizia ha saputo donare qualcosa di raro e potente: un amore forte, autentico, capace di rimanere nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto anche solo per un istante.

Il suo ricordo oggi non è solo memoria, ma diventa forza che genera vita.

Durante la celebrazione, la sorella Bianca Cefalo darà l’annuncio ufficiale della nascita dell’associazione “Giuliano Cefalo – Il Cuore di una Tigre”, un progetto che nasce dal dolore ma che sceglie di trasformarlo in speranza e impegno concreto.

Perché il dolore, quando si trasforma, può diventare vita.

L’associazione porterà avanti un messaggio semplice e potente: l’amore di Giuliano non si ferma, continua a camminare accanto agli altri. La famiglia ha deciso infatti di destinare i proventi dell’associazione al sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare, con particolare attenzione a quelle cardiache.

È un gesto che racchiude il senso più profondo della sua eredità: il cuore di Giuliano continuerà a battere in ogni giovane che verrà aiutato, in ogni ricerca che potrà salvare una vita, in ogni speranza che nascerà da questo impegno.

Giuliano è vita.

Giuliano è amore.

Giuliano è una forza senza fine.

E quel cuore, il cuore di una tigre, continuerà a pulsare per sempre nella comunità e in tutti coloro che porteranno avanti il suo nome con lo stesso amore forte che lui ha saputo donare al mondo.

La famiglia Cefalo invita la cittadinanza e gli amici a partecipare a questo momento di preghiera e di memoria, affinché il ricordo di Giuliano diventi un segno tangibile destinato a durare nel tempo.