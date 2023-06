Somma Vesuviana, consiglio comunale il 13 giugno. Nocerino: «Occasione persa per discutere di argomenti importanti»

«In occasione del consiglio comunale del 13 giugno a Somma Vesuviana, avevo proposto di far diventare i question time del consigliere Rianna delle mozioni da discutere tutti insieme. Così non è stato e, dunque, andrà in scena un soliloquio inutile per la città e la democrazia: si è persa l’ennesima occasione di confronto». A dichiararlo è Giuseppe Nocerino, consigliere comunale a Somma Vesuviana, oltre che consigliere metropolitano.

Nocerino si riferisce all’assemblea del 13 giugno, quando saranno trattati due questione time: uno sulla Sapna e l’altro sulle strisce blu per il parcheggio. «Due argomenti importanti, che avrebbero dovuto essere discussi in maniera ampia e non diventare un affare per pochi», chiosa Nocerino