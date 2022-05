Con il bilancio 40 milioni dal PNRR. Cioffi: “Sarà una nuova Pomigliano”

Nella città delle fabbriche soddisfatto il presidente del consiglio comunale dopo l’approvazione da parte dell’assise cittadina del documento previsionale. Gli obiettivi principali: riqualificazione urbana, sicurezza e ambiente

“L’approvazione a larga maggioranza del bilancio di previsione è il risultato di un complesso lavoro istituzionale che sarà in grado di cambiare il volto di una città strategica come Pomigliano”. Il presidente del consiglio comunale, Salvatore Cioffi (M5S), ritiene molto importante l’approvazione del bilancio decisa dall’assemblea cittadina, giovedi sera. Questo perché il documento previsionale consentirà di aprire le porte all’arrivo di quasi 40 milioni di euro dai fondi del PNRR, il piano governativo anti pandemia di ripresa e resilienza. Tra le numerose opere in agenda spiccano quelle per il parco Partenope, l’asilo nido Buonpensiero, il quartiere Sulmona, l’ex ONMI, il nuovo comando di polizia locale in Via Oratino, il contratto istituzionale di sviluppo “C.I.S Terra Dei Fuochi” e il Villaggio Sociale. Attenzione particolare al traffico: già finanziata la strada ex Leonardo, progetto di una grande variante che vede impegnati insieme Comune di Pomigliano e Città Metropolitana. Previste anche nuove assunzioni al Comune. L’anno scorso sono state 21 ma a queste si aggiungeranno quelle di 5 agenti di polizia locale per la sicurezza urbana, già supportata da una rete di videosorveglianza che conta 180 telecamere perfettamente funzionanti a fronte delle sole 20 funzionanti ereditate dalla passata gestione. Poi, l’ambiente: bonifiche, piantumazione e forestazione urbana (c’è un finanziamento della Città Metropolitana). E ancora: fogne per via San Giusto e via Masarda. Fasce deboli: soggiorni climatici per anziani e disabili, buoni libro per i ragazzi meno abbienti e azioni contro bullismo e cyber bullismo. “Trovo molto importante – fa notare il vicesindaco con delega al bilancio, Eduardo Riccio (PD) – anche l’operazione di acquisto dell’ex oratorio delle suore salesiane, iniziativa cara al consigliere Giovanni D’Onofrio: sorgeranno piccoli alloggi pubblici destinati ai più bisognosi”. “Grazie ai miei assessori – conclude il sindaco, Gianluca Del Mastro – abbiamo ottimizzato i fondi disponibili e avviato un processo di acquisizione di fondi che trasformeranno la città”.