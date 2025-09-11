Somma Vesuviana, carabinieri fuori dall’aula. Sarà informato il Prefetto

Lavori comunali eseguiti in una strada privata, question time infuocato

Il 10 settembre si è tenuto il Consiglio Comunale per la seduta di Question Time per la trattazione di due argomenti proposti dal consigliere di opposizione Luigi Pappalardo. Presente ai banchi dell’opposizione anche il consigliere Salvatore Rianna. Tra i banchi della maggioranza, Rancella, Parisi, D Paola

La discussione è iniziata con l’esame del primo Question Time riguardante i lavori affidati con determinazione 17/125 del 21 maggio 2025 alla Pul Edil.

Pappalardo ha innanzitutto chiesto il perchè di questi lavori effettuati dall’impresa Pul edil In particolare, ha chiesto di conoscere dettagliatamente la determina di affidamento dei lavori. Dove dovevano essere effettuati i lavori? Esiste un progetto relativo a tale lavoro? Il dubbio- spiega Pappalardo- deriva a seguito di parole lette sulla stampa e sentite in Consiglio Comunale sull’annullamento della suddetta determina dato che la stessa ditta dichiarava di non avere nulla a pretendere dal Comune di Somma Vesuviana.

Aggiunge poi la richiesta circa l’ubicazione esatta di dove sono stati svolti detti lavori. Infine, chiede se ci sono altre determine di affidamento a tale ditta pre e dopo la data del 3 luglio 2025.

L’assessore De Falco ha risposto che il tratto di strada interessato dai lavori è la traversa privata che collega Via del Cenacolo a Via Pomigliano. “Dato che la traversa è privata, – aggiunge l’assessore – e ritenendo giusta la contestazione fatta dall’ente, la ditta ha ritenuto di non poter procedere a una richiesta di revisione”. De Falco ha letto la relazione, specificando che tutti gli atti amministrativi e le procedure sono state fatte dall’Ente in modo corretto e trasparente. Sarà, ma Pappalardo ha ribadito che quella strada è privata, che sempre lì è ubicata un’attività (privata) di Padel e che dunque il Comune non poteva eseguire i lavori.

Tanto è che le risposte dell’assessore non hanno soddisfatto le sue richieste perché, sempre secondo Pappalardo, non complete e molto generiche. A seguito di queste risposte incomplete, Pappalardo fa sapere che invierà la questione al Prefetto.

Conclusa la discussione del primo Question Time si è passati al secondo, presentato sempre da Pappalardo in data 23 luglio 2025 con protocollo 24/963 circa gli intendimenti del Sindaco su un’attività riguardante un dipendente del comune di Somma Vesuviana.

Il Presidente Granato a questo punto ha invitato le forze dell’ordine e i vigili urbani ad uscire dall’aula poichè “quando la discussione verte su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone le sedute del Consiglio Comunale rimangono segrete e private”. Richiede anche di interrompere la diretta che registra il Consiglio Comunale.

Da qui iniziano a scaldarsi gli animi perché Luigi Pappalardo ha reputato fuori luogo e paradossale l’invito alle forze dell’ordine ad uscire fuori dall’aula e ha chiesto di mettere agli atti questa richiesta.

C’è un botta e risposta infuocato tra il Presidente del Consiglio e Pappalardo sulla dovuta presenza o meno delle forze dell’ordine in quanto in precedenza, in altri Consigli Comunali, si è adottata questa misura quando sono state trattate argomentazioni simili. Da qui si interrompe la diretta, vengono chiuse le porte e non è dato sapere il continuo della discussione. Intanto Pappalardo fa sapere che l’incresciosa vicenda sarà resa nota al Prefetto.